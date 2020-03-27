تعرف على مواعيد التدريب اللغوي بدار العلوم القاهرة خلال أبريل القادم

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، عن بدء الدورات التدريبية في مهارات التصحيح والنحو العربي، من خلال التعليم عن بعد، بداية من أول أبريل.





وأضاف المركز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أن طريقة الحجز والدفع سيكون من خلال خدمة فودافون كاش، موضحة إنها أنشأت مجموعة دردشة على تطبيق "الواتساب"، برقم 01013025779.





وأشار مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم، إلى أن سعر الدورة 300 جنيه، موضحة أنها 5 دورات، في مهارات التصحيح والمراجع، وإعداد معلمي العربية لغير الناطقين بها، النحو العربي تأسيس وتوظيف، الأخطاء الشائعة في المكتبات الرسمية، والأخطاء الشائعة لدى الإعلاميين.



