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فن

فيفي عبده: فيروس كورونا غضب من ربنا

الخميس 26/مارس/2020 - 11:11 م
فيفي عبده
فيفي عبده
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قسم الفن
ظهرت الفنانة فيفي عبده في فيديو لايف من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعبرت فيفي عبدة عن خوفها الشديد من فيروس كورونا القاتل وقالت من خلال الفيديو: فيروس كورونا غضب من ربنا ومحدش يعرف ايه السر دا.

يُذكر أن احدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
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