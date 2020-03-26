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رياضة

مدرب أرسنال يروي رحلته مع فيروس كورونا من الإصابة حتى التعافي

الخميس 26/مارس/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن رحلة مرضه بفيروس كورونا المستجد الذي أصابه عقب التقائه مع رئيس أولمبياكوس اليوناني. 

وقال أرتيتا في تصريحات لموقع أرسنال الرسمي: "أنا أشعر أنني بخير تماما الآن، صحيح أنني شعرت ببعض الأعراض عندما حصلت على الاتصال الهاتفي من النادي ليبلغونا بأننا قد نكون تعرضنا للفيروس بعد التواصل مع رئيس أولمبياكوس، في هذه اللحظة لا أعلم، شعرت بشيء داخلي أننا إلتقطت العدوى."

وتابع : "على مستوى الأعراض فهي تبدو كفيروس عادي بالنسبة لي، مررت بثلاثة أو أربعة أيام كانت صعبة، مع وجود درجة حرارة مرتفعة، وكحة جافة، وبعض من عدم الراحة في الصدر، وهذا كان كل شيء."

وتم تأكيد إصابة أرتيتا بالفيروس بعد الفحوصات التي أجراها يوم 12 مارس الماضي، ودخل الإسباني في عزلة ذاتية.

وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.

ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
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