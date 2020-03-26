مدرب أرسنال يروي رحلته مع فيروس كورونا من الإصابة حتى التعافي

تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن رحلة مرضه بفيروس كورونا المستجد الذي أصابه عقب التقائه مع رئيس أولمبياكوس اليوناني.





وقال أرتيتا في تصريحات لموقع أرسنال الرسمي: "أنا أشعر أنني بخير تماما الآن، صحيح أنني شعرت ببعض الأعراض عندما حصلت على الاتصال الهاتفي من النادي ليبلغونا بأننا قد نكون تعرضنا للفيروس بعد التواصل مع رئيس أولمبياكوس، في هذه اللحظة لا أعلم، شعرت بشيء داخلي أننا إلتقطت العدوى."

وتابع : "على مستوى الأعراض فهي تبدو كفيروس عادي بالنسبة لي، مررت بثلاثة أو أربعة أيام كانت صعبة، مع وجود درجة حرارة مرتفعة، وكحة جافة، وبعض من عدم الراحة في الصدر، وهذا كان كل شيء."

وتم تأكيد إصابة أرتيتا بالفيروس بعد الفحوصات التي أجراها يوم 12 مارس الماضي، ودخل الإسباني في عزلة ذاتية.



