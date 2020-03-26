AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هل تضرر لاعبو كرة القدم نفسيا من فيروس كورونا؟ استشاري يجيب

الخميس 26/مارس/2020 - 11:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
القسم الرياضي
تسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في حالة من الذعر والقلق، منذ ظهوره مطلع العام الجاري، في مدينة ووهان الصينية، قبل أن ينتشر في معظم بلدان العالم.


ووجه فيروس كورونا ضربات مميتة للرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم على وجه التحديد، بعدما تسبب في تعليق أنشطة المسابقات الرياضية، وأبرزها بطولة يورو 2020، وأولمبياد طوكيو، واللتان تأجلتا للعام المقبل.


تسبب فيروس كورونا في إصابة قرابة النصف مليون شخص حول العالم في نحو ربع عام، ووفاة ما يزيد عن 22 ألفًا منهم، سبب آثارًا نفسية سيئة لدى الجميع بسبب حالة الخوف والقلق التي انتابت الجميع.


موقع "صدى البلد" تحدث مع الدكتور محمد فكري استشاري الطب النفسي الرياضي، حول الآثار السلبية التي قد تلحق بلاعبي كرة القدم والرياضيين عمومًا جراء تفشي فيروس كورونا وتعطل الحياة الرياضية.


وأوضح محمد فكري، أن التأثير النفسي على اللاعبين لن يكون كبيرًا، خاصة بعدما استطاعت الصين السيطرة عليه بعد نحو 3 أشهر، وهو ما يعطي الأمل للجميع بزواله، بعد مؤشرات الدولة الصينية.


وأضاف أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس: "اللاعبون في الدوريات الأوروبية أقرب عرضة للتأثيرات النفسية السيئة، بحكم قرب المرض منهم ومن زملائهم، كما شاهدنا في الدوري الإيطالي".

 
وتابع فكري: "العكس تمامًا في مصر فاللاعبون والأشخاص العاديون مازالوا يرون المرض بعيدا عنهم بسبب عدم إصابة شخص قريب منهم وهو ما يهدئ من حالة الهلع والذعر لديهم".


واختتم استشاري الطب النفسي قائلًا: "أنصح جميع الرياضيين على مواصلة تدريباتهم، وممارسة الرياضة داخل منازلهم، بالإضافة إلى القيام بتمارين الاسترخاء، وهو ما يساعد على العودة سريعًا عقب انتهاء الأزمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا يهدد مستقبل الرياضة حول العالم.. فيديو

بسبب كورونا.. مستقبل وطن: 4 بطولات عالمية مهددة بالإلغاء

إيران توقف جميع الأنشطة الرياضية إلى 20 مارس بسبب كورونا

بعد كرستيانو رونالدو.. نجم ريال مدريد يصاب بفيروس كورونا

أخبار الرياضة.. الأهلي يهاجم اتحاد الكرة في بيان رسمي.. إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا

ما بين التعليق والإلغاء.. مستقبل غامض لدوري الأبطال ويوروباليج بسبب كورونا

ترشيحاتنا

مُصنع من حيوانات ..علاج صيني جديد لـ كورونا يثير جدلا في العالم

شوقي: مالغيناش الوحدات الاخيرة من مناهج الاعدادية .. وسنخفي تفاصيل المشروعات البحثية حتى 2 أبريل منعا للمتاجرة

حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد

تسالي كورونا.. معهد ثربانتس يطلق سلسلة "أغاني للقراءة ليلا"

علاء مقلد يكشف حقيقة نشوب حريق في نادي الزمالك

تفاصيل جديدة بشأن المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوفا من عدوى كورونا.. مسنة تضطر لرؤية حفيدتها لأول مرة عبر حاجز

حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد

ننشر صور تفقد رئيس الوزراء بعض الأكمنة لمتابعة حظر التجول