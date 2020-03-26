هل تضرر لاعبو كرة القدم نفسيا من فيروس كورونا؟ استشاري يجيب









ووجه فيروس كورونا ضربات مميتة للرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم على وجه التحديد، بعدما تسبب في تعليق أنشطة المسابقات الرياضية، وأبرزها بطولة يورو 2020، وأولمبياد طوكيو، واللتان تأجلتا للعام المقبل.









تسبب فيروس كورونا في إصابة قرابة النصف مليون شخص حول العالم في نحو ربع عام، ووفاة ما يزيد عن 22 ألفًا منهم، سبب آثارًا نفسية سيئة لدى الجميع بسبب حالة الخوف والقلق التي انتابت الجميع.









موقع "صدى البلد" تحدث مع الدكتور محمد فكري استشاري الطب النفسي الرياضي، حول الآثار السلبية التي قد تلحق بلاعبي كرة القدم والرياضيين عمومًا جراء تفشي فيروس كورونا وتعطل الحياة الرياضية.









وأوضح محمد فكري، أن التأثير النفسي على اللاعبين لن يكون كبيرًا، خاصة بعدما استطاعت الصين السيطرة عليه بعد نحو 3 أشهر، وهو ما يعطي الأمل للجميع بزواله، بعد مؤشرات الدولة الصينية.









وأضاف أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس: "اللاعبون في الدوريات الأوروبية أقرب عرضة للتأثيرات النفسية السيئة، بحكم قرب المرض منهم ومن زملائهم، كما شاهدنا في الدوري الإيطالي".





وتابع فكري: "العكس تمامًا في مصر فاللاعبون والأشخاص العاديون مازالوا يرون المرض بعيدا عنهم بسبب عدم إصابة شخص قريب منهم وهو ما يهدئ من حالة الهلع والذعر لديهم".









واختتم استشاري الطب النفسي قائلًا: "أنصح جميع الرياضيين على مواصلة تدريباتهم، وممارسة الرياضة داخل منازلهم، بالإضافة إلى القيام بتمارين الاسترخاء، وهو ما يساعد على العودة سريعًا عقب انتهاء الأزمة".

تسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في حالة من الذعر والقلق، منذ ظهوره مطلع العام الجاري، في مدينة ووهان الصينية، قبل أن ينتشر في معظم بلدان العالم.