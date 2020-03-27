عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 27- 3 - 2020

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.





الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وقد يصيبك ذلك بالتشتت.. حاول أن تحافظ اليوم على تركيزك وعلى توازن نفقاتك وسلوكك.

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزلك الثاني عشر قد يدفعك للعزلة وللابتعاد قليلا.. حاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي واعتن بأقوالك





الثور من 21/4 إلى 21/5 مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك مما يجعلك تبدو جذابا وساحرا ويستمع إليك الآخرون بشغف. عاطفيا: فينوس والقمر في برجك يجعلانك اليوم تلفت إليك الأنظار وتحاط بنظرات المعجبين والمعجبات.



الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك ولا تهمل شكوى جسدك.. من المهم أيضا ألا تتحدث عن أخبارك وحياتك الخاصة. مهنيا واجتماعيا: في الأفق تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت.









السرطان من 22/6 إلى 22/7 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تلفت الانتباه ويلتف من حولك الأصدقاء. مهنيا: رغم الضغوط تبدو اليوم مشرقا ولبقا وتتمتع بكل الحيوية والنشاط.





الأسد من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا واجتماعيا: معاكسة فينوس والقمر ومواجهة زحل يصيبانك بالتشوش عاطفيا.. حاول أن تقاوم! مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام ومن المهم أن ترتب أفكارك وتنظم جهودك.





العذراء من 23/8 إلى 22/9 مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يدعم قدرتك على تحقيق مكاسب وتميل أيضا للعطاء بلا مقابل وتتصرف بكرم أخلاق. عاطفيا واجتماعيا: اليوم تستمتع بوقتك والفلك يمدك بكل الطاقة الإيجابية ويقدر الجميع عطاءك.









. العقرب من 23/10 إلى 22/11 عاطفيا وصحيا: إذا كنت متزوجا اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع شريك حياتك، ومن الضروري أن تهتم بصحتك. مهنيا وعائليا: يطالبك الفلك بأن تحمي حقوقك وتحمي نفسك من أي تدخّل خارجي وعليك أن تتحرك بحذر في هذه الفترة.









الميزان من 23/9 إلى 22/10 مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات مما يجعلك اليوم تنظر للمستقبل بواقعية وتلتمس أسبابا للنجاح. عاطفيا واجتماعيا: زحل في منزل الحب يدعم علاقاتك وتستطيع أن تتواصل مع الآخرين بصورة أفضل.







القوس من 23/11 إلى 21/12 مهنيا وصحيا: القمر بمنزلك السادس يمنحك مزيدا من القوة والنشاط وقد ترفع اليوم درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا عن نفسك وتبرز مواهبك. عاطفيا واجتماعيا: الشمس وزحل يدعمان علاقاتك.. تبدو ملفتا وتتصرف بحكمة.



الجدي من 22/12 إلى 20/1 عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وتستطيع أن تغمر بها من حولك. مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم قادرا على العطاء والعمل بحماس وطاقة وتؤثر في الآخرين.



الجدي من 22/12 إلى 20/1 عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وتستطيع أن تغمر بها من حولك. مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم قادرا على العطاء والعمل بحماس وطاقة وتؤثر في الآخرين.

الحوت من 20/2 إلى 20/3 مهنيا: القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم. عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر يعدانك بالسكينة والصفاء وسط العائلة والأحباب.



