عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 27- 3 - 2020

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وقد يصيبك ذلك بالتشتت.. حاول أن تحافظ اليوم على تركيزك وعلى توازن نفقاتك وسلوكك.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزلك الثاني عشر قد يدفعك للعزلة وللابتعاد قليلا.. حاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي واعتن بأقوالك
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك مما يجعلك تبدو جذابا وساحرا ويستمع إليك الآخرون بشغف.
عاطفيا: فينوس والقمر في برجك يجعلانك اليوم تلفت إليك الأنظار وتحاط بنظرات المعجبين والمعجبات.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك ولا تهمل شكوى جسدك.. من المهم أيضا ألا تتحدث عن أخبارك وحياتك الخاصة.
مهنيا واجتماعيا: في الأفق تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك تلفت الانتباه ويلتف من حولك الأصدقاء.
مهنيا: رغم الضغوط تبدو اليوم مشرقا ولبقا وتتمتع بكل الحيوية والنشاط.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: معاكسة فينوس والقمر ومواجهة زحل يصيبانك بالتشوش عاطفيا.. حاول أن تقاوم!
مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام ومن المهم أن ترتب أفكارك وتنظم جهودك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يدعم قدرتك على تحقيق مكاسب وتميل أيضا للعطاء بلا مقابل وتتصرف بكرم أخلاق.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تستمتع بوقتك والفلك يمدك بكل الطاقة الإيجابية ويقدر الجميع عطاءك.
.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا وصحيا: إذا كنت متزوجا اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع شريك حياتك، ومن الضروري أن تهتم بصحتك.
مهنيا وعائليا: يطالبك الفلك بأن تحمي حقوقك وتحمي نفسك من أي تدخّل خارجي وعليك أن تتحرك بحذر في هذه الفترة.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات مما يجعلك اليوم تنظر للمستقبل بواقعية وتلتمس أسبابا للنجاح.
عاطفيا واجتماعيا: زحل في منزل الحب يدعم علاقاتك وتستطيع أن تتواصل مع الآخرين بصورة أفضل.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وصحيا: القمر بمنزلك السادس يمنحك مزيدا من القوة والنشاط وقد ترفع اليوم درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا عن نفسك وتبرز مواهبك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وزحل يدعمان علاقاتك.. تبدو ملفتا وتتصرف بحكمة.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وتستطيع أن تغمر بها من حولك.
مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم قادرا على العطاء والعمل بحماس وطاقة وتؤثر في الآخرين.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وتستطيع أن تغمر بها من حولك.
مهنيا واجتماعيا: تبدو اليوم قادرا على العطاء والعمل بحماس وطاقة وتؤثر في الآخرين.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا: القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم.
عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر يعدانك بالسكينة والصفاء وسط العائلة والأحباب.