وزير التعليم يكشف مصير الأجزاء المتبقية من المناهج في كل المراحل.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يسعى إلى إحداث التوازن بين العملية التعليمية والظروف التي تمر بها مصر والعالم بسبب فيروس كورونا.





وأضاف شوقي في مداخلة هاتفية في مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه هناك شروطا للتخرج والانتقال إلى المرحلة الأعلى في العملية التعليمية.





وتابع طارق شوقي:" الحل الافضل هو امتحان الطلاب فيما درسوه حتى 15 مارس فقط في كل المراحل".





وأكمل :" سوف نستكمل المناهج في العام المقبل في كل الصفوف والمراحل الدراسية وتم التعاون مع التعليم العالي لاستكمال النواقص والمراحل والمواد العلمية والمناهج التي تم تأجيلها" .



وتابع وزير التربية والتعليم قائلا:" المنصة الإلكترونية ستسهل فهم مشروع البحث للطلاب، مضيفا: "اتمنى مساعدة أولياء الأمور للوزارة لانجاح مشروع البحث الإلكتروني للطالب".



