وفاة طبيب أثناء محاولته إنقاذ مريض بالإنعاش.. اعرف الحقيقة





مشيرا،الى ان جميع أفراد الطاقم الطبي من اطباء وتمريض على وعى كامل بواجبهم ومهام عملهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،حبا في العمل وايمانهم بدورهم الوطنى فهم كما يطلق عليهم "جيش مصر الابيض".





ونفي ما تردد عبر صفحات التواصل الاجتماعى فيسبوك ،حول وفاة احد الاطباء ويدعى " اسماعيل البس" أخصائي الباطنة بالمستشفي اثناء محاولته انقاذ مريض كاد ان تتوقف عضلة القلب ،مؤكدا بانه لايوجد طبيب بالمستشفي بهذا الاسم والخبر المتداول عبر صفحات الفيس بوك عار تماما من الصحة.









كانت قد سيطرت حالة من الحزن على ابناء محافظة دمياط،بعد تداول منشور نعى غير صحيح ، على بعض جروبات التواصل الاجتماعى"الفيس بوك"،لاحد الاطباء بالمستشفي دمياط العام أثناء محاولته انقاذ مريض قلب فمات الطبيب ،حيث تداول ان الطبيب المزمع وفاته قد اصيب باحتشاد حاد في عضلة القلب (acute congestive HF) نتيجه للمجهود الكبير الذى أسقطه أرضا اثناء الانعاش لاحد المرضي وأكمل زملاؤه الانعاش.



