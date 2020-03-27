العربية للعلوم تصدر طبعة جديدة من رواية "المنطقة الميتة"

أصدرت الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت، الطبعة العربية من رواية "The Dead Zone: المنطقة الميتة" لستيفن كينج، ترجمة أوليغ عوكي ومراجعة وتحرير مركز التعريب والبرمجة، وجاءت في 536 صفحات.





نُشرت الرواية لأول مرة عام 1979، وتتدور حول حياة جوني سميث، الذي أُصيب بصدمة في الرأس في حادث تزلج على الجليد مما سبّب له كدمةً سيئةً على جبينه، أعطته حدسًا قويًّا من وقت لآخر.





في البداية كانت لمحات نادرة لكن دقيقة عن الأشياء القادمة، ولكن عندما أصبح جوني رجلًا راشدًا، دخل في غيبوبة استمرت أربع سنوات إثر إصابته في حادث سيارة، ليفيق بعدها فتظهر عليه تأثير قدراته الخاصة بالفعل.





لقد عاد جوني سميث من الفراغ بهدية استثنائية أصبحت لعنة حياته، تُقدِّم له رؤى عما حصل في الماضي وعما سيحصل في المستقبل للأبرياء والمذنبين على حد سواء، لكن عندما يلتقي رجلًا طموحًا جدًّا وبلا رحمة يعد بمصير مرعب للبشرية جمعاء، يشعر جوني أن عليه إيجاد طريقة لمنع ذلك المصير المزعج من أن يصبح حقيقة.



