AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

العربية للعلوم تصدر طبعة جديدة من رواية "المنطقة الميتة"

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي

أصدرت الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت، الطبعة العربية من رواية "The Dead Zone:  المنطقة الميتة" لستيفن كينج، ترجمة أوليغ عوكي ومراجعة وتحرير مركز التعريب والبرمجة، وجاءت في 536 صفحات.


 نُشرت الرواية لأول مرة عام 1979، وتتدور حول حياة جوني سميث، الذي أُصيب بصدمة في الرأس في حادث تزلج على الجليد مما سبّب له كدمةً سيئةً على جبينه، أعطته حدسًا قويًّا من وقت لآخر.


 في البداية كانت لمحات نادرة لكن دقيقة عن الأشياء القادمة، ولكن عندما أصبح جوني رجلًا راشدًا، دخل في غيبوبة استمرت أربع سنوات إثر إصابته في حادث سيارة، ليفيق بعدها فتظهر عليه تأثير قدراته الخاصة بالفعل.


 لقد عاد جوني سميث من الفراغ بهدية استثنائية أصبحت لعنة حياته، تُقدِّم له رؤى عما حصل في الماضي وعما سيحصل في المستقبل للأبرياء والمذنبين على حد سواء، لكن عندما يلتقي رجلًا طموحًا جدًّا وبلا رحمة يعد بمصير مرعب للبشرية جمعاء، يشعر جوني أن عليه إيجاد طريقة لمنع ذلك المصير المزعج من أن يصبح حقيقة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. مدينة الأقصر تستضيف المنتدى الأفريقي للابتكار والتكنولوجيا

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحصد جائزة أفضل كتاب في التراث بمعرض القاهرة

جامعة مصر تنظم منتدى الابتكار والإبداع التكنولوجي على مستوى أفريقيا

ترشيحاتنا

إعلامية: الكويت تواجه فيروس أخطر من كورونا

صفقة قوية منتظرة بين الأهلي وبيراميدز .. تفاصيل

وزير التموين: التنسيق مع المحافظات للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل 7 صباحا

بعد إلقاء القبض على 50 شخصا في حظر التجول.. كيف ظهرت دمياط في اليوم الثاني

الابتدائية والإعدادية والثانوية والدولية والفنية.. 15 قرارا مهما لـ وزير التربية والتعليم اليوم

قرارات مهمة تحسم مصير امتحانات الاعدادية والثانوية العامة والدبلومات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ترك الملكية.. ميجان ميركل تأخذ دور "الفيل" في فيلم جديد من ديزني

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل

مفاجأة سارة .. القهوة تحميك من كورونا.. تفاصيل