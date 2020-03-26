أخبار الرياضة: الكاف يزف بشرى لـ الأهلى والزمالك بشأن أبطال أفريقيا.. حقيقة تعرض أحمد حسن لـ حادث سير

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :











- نشب حريق فى المجمع الطبى التابع لمسجد الحامدية الشاذلية المجاور لسور نادى الزمالك.









- بعد فشل مفاوضات تجديده حتى الآن تتجه نية إدارة نادي الهلال السعودي لعدم الاستمرار في المفاوضات مع مهاجم الفريق الفرنسي بافتيمبي جوميز الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي ناد.









- بادر جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بوضع اعتذاره وأعضاء لجنته عن عدم استكمال مهمتها أمام اللجنة الخماسية.









- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو خلال اصطدام سيارة أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق ، وعميد لاعبي العالم بإحدى السيارات على الطريق.









- يدرس مسئولو نادي بيراميدز عقد صفقة تبادلية مع نظرائهم فى النادي الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .









- كشف اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة نشوب حريق في مقر النادي الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.









- استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على استكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة المقبلة بالرغم من انتشار فيروس كورونا بشكل قوى خلال الفترة الحالية .