بـ 100 ألف دولار.. فاروق حسني يتحدث عن أغلى لوحة في حياته.. فيديو

حل الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق ضيفا على الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سى بي سي"، وتحدث خلال الحلقة، عن الحلم الذي كان يتمنى تحقيقه طوال عمره، والذي تحقق بالفعل وكان متمثل في تدشين مسابقة باسم مؤسسة فاروق حسني للفنون، لتشجيع الفن والابتكار لدى الشباب والشابات ممن يمتلكون الموهبة، كما استضافت الإعلامية منى الشاذلي الأوائل الذين فازوا في المسابقة.









وكشف حسني خلال حواره مع الإعلامية مني الشاذلي عن سبب تأسيسه مؤسسة فاروق للثقافة والفنون، موضحا: "أردت خلق روح من الحماس والتعاون بين الشباب ".









وأشار إلى ان هذه التجربة كانت حلم بالنسبة له لاكتشاف ودعم الموهوبين، لتشجيع الفن والابتكار لدي الشباب، معربا عن أمله في أن تُظهر المسابقة مُبدعين جُدد يكون لهم مكان وسط عالم الفن التشكيلي.









وروى وزير الثقافة الأسبق موقفا عن أغلي لوحة باعها فى حياتها، مؤكدا:"أغلي لوحة بعتها فى حياتي كانت بـ 100 ألف دولار".









برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة "cbc"‎، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساءً‎