AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بـ 100 ألف دولار.. فاروق حسني يتحدث عن أغلى لوحة في حياته.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
حل الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق ضيفا على الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سى بي سي"، وتحدث خلال الحلقة، عن الحلم الذي كان يتمنى تحقيقه طوال عمره، والذي تحقق بالفعل وكان متمثل في تدشين مسابقة باسم مؤسسة فاروق حسني للفنون، لتشجيع الفن والابتكار لدى الشباب والشابات ممن يمتلكون الموهبة، كما استضافت الإعلامية منى الشاذلي الأوائل الذين فازوا في المسابقة.


وكشف  حسني خلال حواره مع الإعلامية مني الشاذلي عن سبب تأسيسه مؤسسة فاروق للثقافة والفنون، موضحا: "أردت خلق روح من الحماس والتعاون بين الشباب ".


وأشار إلى ان هذه التجربة كانت حلم بالنسبة له لاكتشاف ودعم الموهوبين، لتشجيع الفن والابتكار لدي الشباب، معربا عن  أمله في أن تُظهر المسابقة مُبدعين جُدد يكون لهم مكان وسط عالم الفن التشكيلي.


وروى وزير الثقافة الأسبق موقفا عن أغلي لوحة باعها فى حياتها، مؤكدا:"أغلي لوحة بعتها فى حياتي كانت بـ 100 ألف دولار".


برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلى على قناة "cbc"‎، ويعرض الخميس والجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة 9 مساءً‎ 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الليلة.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني الفنية

انطلاق احتفالية مؤسسة فاروق حسني للإعلان عن الفائز بجائزته في الفنون

حسني وعبد الدايم يفتتحان معرض جائزة فاروق حسني للفنون

وزيرة الثقافة: ما زلنا نجني ثمار إنجازات فاروق حسني

فاروق حسني: لم أتدخل في تحكيم جائزة الفنون لعام 2020

ننشر أسماء الفائزين بجائزة الفنون في مسابقة فاروق حسني

ترشيحاتنا

رسميًا .. وزير التعليم يحسم مصير امتحانات الثانوية العامة 2020

سبب تأخر البيان الرسمي من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. تفاصيل

عداد كورونا فى مصر: 24 وفاة و495 إصابة.. وخروج 102 من العزل

كيف سيتم حماية طلاب الثانوية العامة من كورونا في لجان الامتحانات ؟ .. وزير التعليم يرد

علاء مقلد يكشف حقيقة نشوب حريق في نادي الزمالك

آخر كلام .. وزير التعليم يكشف مصير امتحانات الثانوية العامة: في موعدها بلجان مؤمنة صحيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل منهم عانى من أعراض مختلفة.. إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بـ كورونا

خوفا من عدوى كورونا.. مسنة تضطر لرؤية حفيدتها لأول مرة عبر حاجز

حيلة سيدة لتجنب الإصابة بـ كورونا تتسبب في تعرضها للطرد من محل تجاري.. شاهد