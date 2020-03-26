خالد الغندور يعلن انفراجة جديدة في مواعيد مباريات الزمالك إفريقيًا

أكد خالد الغندور قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق وجود انفراجة بشأن مباريات دوري أبطال أفريقيا التي ينتظر فيها أبناء القلعة البيضاء مواجهة الرجاء البيضاوي في نصف النهائي.





أضاف خالد الغندور عبر برنامجه "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية ان تأجيل بطولة أمم أوروبا إضافة الى أولمبياد طوكيو سيساعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، في إقامة المباريات المتبقية لدوري أبطال أفريقيا بعدما كان موعدها في الصيف المقبل.









وكان محددًا لمواجه الرجاء البيضاوي والزمالك في الثاني من مايو المقبل بالمغرب إضافة الى مباراة الوداد والأهلي هناك أيضًا بنفس الفترة.



