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رياضة

الزمالك يقرر صرف مرتبات الأجهزة الفنية لقطاعات الناشئين وكل الألعاب

الخميس 26/مارس/2020 - 11:32 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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محمد رشاد
أكد خالد الغندور قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، صرف مرتبات الأجهزة الفنية لقطاعات الناشئين وكل الألعاب بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة تحديات فيروس كورونا.


وأضاف الغندور عبر برنامجه "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية ان إدارة النادي حريصة على استقرار صرف المرتبات على عكس ما تعرض له نادي الزمالك خلال الفترة الماضية التي هوجم فيها مرتصى منصور بسبب تأخر رواتب العاملين.


وتحدى الغندور وسائل الإعلام التي يدعي محاربتها القلعة البيضاء أن تنشر خبر صرف رواتب العاملين بنادي الزمالك أو الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين.


وأغلق نادي الزمالك أبوابه خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا والقرارات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
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