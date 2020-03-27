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حوادث

تشكيل عصابة مخدرات.. النقض توضح العقوبة

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقوبة تأليف عصابة للاتجار بالمخدرات. 

جاء في حيثيات الحكم أن نشأة جرائم تأليف عصابة الغرض منها الاتجار في الجواهر المخدرة ونقلها بقصد الاتجار مستغلًا في ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته والحصانة القضائية المقررة له طبقًا للدستور والقانون وإحراز مخدري الحشيش والترامادول بقصد التعاطي عن فعل واحد وإن تعددت أنواعه واختلفت القصود . وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٢ عقوبات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبتي الحبس والغرامة عن التهمة الثالثة للارتباط .
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