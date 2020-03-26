شوقي يرد على المطالبين باسترداد مصروفات المدارس الخاصة : هنشوف الموضوع ده آخر الصيف

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تلقت العديد من المطالبات من اولياء امور طلاب المدارس الخاصة ، تطالب بإسترداد جزء من المصروفات او تحديدا مصروفات "الباص".





وقال وزير التربية والتعليم : ده مش وقته خالص و لكل مقام مقال .





وأضاف وزير التربية والتعليم : أن الدولة المصرية تعاني حاليا من ظروف يعلمها الجميع ، والوزارة لديها قضايا كبيرة جدا تفكر فيها في اللحظة الحالية تمس مصير طلاب جميع الصفوف .





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : هذا الموضوع سنتعامل معه بعد مرور الازمة "مش كله في نفس واحد".



