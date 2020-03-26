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تعليم

شوقي يرد على المطالبين باسترداد مصروفات المدارس الخاصة : هنشوف الموضوع ده آخر الصيف

الخميس 26/مارس/2020 - 11:26 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تلقت العديد من المطالبات من اولياء امور طلاب المدارس الخاصة ، تطالب بإسترداد جزء من المصروفات او تحديدا مصروفات "الباص".

وقال وزير التربية والتعليم : ده مش وقته خالص و لكل مقام مقال .

وأضاف وزير التربية والتعليم : أن الدولة المصرية تعاني حاليا من ظروف يعلمها الجميع ، والوزارة لديها قضايا كبيرة جدا تفكر فيها في اللحظة الحالية تمس مصير طلاب جميع الصفوف .

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : هذا الموضوع سنتعامل معه بعد مرور الازمة "مش كله في نفس واحد".

وقال وزير التربية والتعليم أن أي مطالبات في المدارس الخاصة سنؤجلها لآخر الصيف قبل بدء العام الدراسي الجديد ، ولابد أن يعلم الجميع أن هذه المدارس كيانات لابد ألا تنهار ، خاصة أن بها معلمين يحتاجون إلى مرتباتهم.
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