شوقي يرد على المطالبين باسترداد مصروفات المدارس الخاصة : هنشوف الموضوع ده آخر الصيف

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تلقت العديد من المطالبات من اولياء امور طلاب المدارس الخاصة ، تطالب بإسترداد جزء من المصروفات او تحديدا مصروفات "الباص".
وقال وزير التربية والتعليم : ده مش وقته خالص و لكل مقام مقال .
وأضاف وزير التربية والتعليم : أن الدولة المصرية تعاني حاليا من ظروف يعلمها الجميع ، والوزارة لديها قضايا كبيرة جدا تفكر فيها في اللحظة الحالية تمس مصير طلاب جميع الصفوف .
واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : هذا الموضوع سنتعامل معه بعد مرور الازمة "مش كله في نفس واحد".
وقال وزير التربية والتعليم أن أي مطالبات في المدارس الخاصة سنؤجلها لآخر الصيف قبل بدء العام الدراسي الجديد ، ولابد أن يعلم الجميع أن هذه المدارس كيانات لابد ألا تنهار ، خاصة أن بها معلمين يحتاجون إلى مرتباتهم.