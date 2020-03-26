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تعليم

ردود أفعال واسعة على وسائل التواصل.. وزير التربية والتعليم يتصدر تويتر

الخميس 26/مارس/2020 - 11:34 م
طارق شوقى
طارق شوقى
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رنا اشرف
تصدر طارق شوقى موقع التواصل "تويتر"، عقب اعلانه مساء اليوم عدة قرارات للتيسير على الطلاب فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية، واتلى اسعدت الكثير من الطلاب وأولياء الامور.

جاءت تعليقات رواد تويتر كالاتى:

تحية احترام وتقدير للدكتور طارق شوقي -وزير التعليم- صاحب مشروع تطوير التعليم في مصر، الآن وضح للجميع أن التعليم عن بعد هو مستقبل التعليم، وأن التابلت أصبح الأداة الأساسية للطالب التي لا غنى عنها! ووجب على كل من هاجموه الاعتذار له!

د/ طارق شوقى وزير التعليم العالى دا من اول ما مسك وهو فى دماغه دايما التطوير من منظومة التعليم وبصراحة دماغه حلوة جدا فا برافو والله على كل الجهد إللى بيعمله

معًا لتعيين طارق شوقي وزيرًا للتعليم العالى

افضل من تولى وزير التربية و التعليم

و كانت ابرز القرارات كالتى: 

إلغاء امتحانات الصف الثالث الاعدادى واستبدالها بمشروع بحث

مشروع البحث لـلصف الثالث الاعدادى  وجميع طلاب النقل يتضمن ما درسه الطالب في المنهج حتى 15 مارس فقط.

امتحانات الصف الثالث الثانوي عام والثالث ثانوي فني في موعدها.

امتحانات الصف الثالث الثانوي عام وفني مما درسه الطالب حتى 15 مارس فقط.
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