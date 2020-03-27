أطعمة تساعد جسمك على مقاومة فيروس كورونا

يواصل فيروس كورونا انتشاره السريع في أرجاء متفرقة حول العالم، مع زيادة مهولة لنسب الإصابات بهذا الفيروس المستجّد التي قفزت إلى أكثر من 420 ألف إصابة مؤكدة، ومئات الوفيات يوميا، لاسيما في القارة الأوروبية، التي تحولت إلى بؤرة للوباء، حسب منظمة الصحة العالمية.





وأمام هذا الوضع الخطير والمعقد للغاية، يحاول الناس اتباع عدة طرق من أجل حماية أنفسهم من الفيروس، حيث يُقبل الكثير على شراء كميات كبيرة من الأطعمة اعتقادًا منهم أنها تقوي جهاز مناعتهم، وتمنحهم حماية إضافية وفقا ل" دوتشه فيليه".