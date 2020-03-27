أطعمة تساعد جسمك على مقاومة فيروس كورونا

يواصل فيروس كورونا انتشاره السريع في أرجاء متفرقة حول العالم، مع زيادة مهولة لنسب الإصابات بهذا الفيروس المستجّد التي قفزت إلى أكثر من 420 ألف إصابة مؤكدة، ومئات الوفيات يوميا، لاسيما في القارة الأوروبية، التي تحولت إلى بؤرة للوباء، حسب منظمة الصحة العالمية.
وأمام هذا الوضع الخطير والمعقد للغاية، يحاول الناس اتباع عدة طرق من أجل حماية أنفسهم من الفيروس، حيث يُقبل الكثير على شراء كميات كبيرة من الأطعمة اعتقادًا منهم أنها تقوي جهاز مناعتهم، وتمنحهم حماية إضافية وفقا ل" دوتشه فيليه".
تناول بعض الأطعمة مثل السبانخ والتوت والبقوليات، لما لها من فوائد كبيرة على الجسم.
أوصت خبيرة الأغذية الألمانية بالاحتفاظ دائمًا على بعض الأطعمة المعينة في المنزل سواء أكان ذلك في فترات الأزمات أم لا، وقالت: "البنجر، البطاطس والجزر مهمة جدًا بالإضافة إلى حليب الشوفان والذرة أو الفاصوليا، وأردفت: "باستخدام هذه المكونات، يمكنك طهي الأطباق المغذية والبسيطة بسرعة كبيرة".
وأشارت أورسولا زيمرمان إلى أن البصل والثوم أغذية غنية جدًا بفيتامين سي، مؤكدة أن تناول بعض الأطعمة الأخرى مثل اليقطين والبيض والحمضيات مهم، مضيفة أنه يجب بشكل عام تناول الكثير من الأطعمة الغنية بفيتامين سي ودي والحديد، لأن التغذية الجيدة تلعب دوراَ أساسيًا، لاسيما في مقاومة العدوي الفيروسية التي تضعف الجسم كثيرًا، حسب رأي خبيرة التغذية الألمانية.
يواصل فيروس كورونا انتشاره السريع في أرجاء متفرقة حول العالم، مع زيادة مهولة لنسب الإصابات بهذا الفيروس المستجّد التي قفزت إلى أكثر من 420 ألف إصابة مؤكدة، ومئات الوفيات يوميا، لاسيما في القارة الأوروبية، التي تحولت إلى بؤرة للوباء، حسب منظمة الصحة العالمية.
وأمام هذا الوضع الخطير والمعقد للغاية، يحاول الناس اتباع عدة طرق من أجل حماية أنفسهم من الفيروس، حيث يُقبل الكثير على شراء كميات كبيرة من الأطعمة اعتقادًا منهم أنها تقوي جهاز مناعتهم، وتمنحهم حماية إضافية وفقا ل" دوتشه فيليه".
تناول بعض الأطعمة مثل السبانخ والتوت والبقوليات، لما لها من فوائد كبيرة على الجسم.
أوصت خبيرة الأغذية الألمانية بالاحتفاظ دائمًا على بعض الأطعمة المعينة في المنزل سواء أكان ذلك في فترات الأزمات أم لا، وقالت: "البنجر، البطاطس والجزر مهمة جدًا بالإضافة إلى حليب الشوفان والذرة أو الفاصوليا، وأردفت: "باستخدام هذه المكونات، يمكنك طهي الأطباق المغذية والبسيطة بسرعة كبيرة".
وأشارت أورسولا زيمرمان إلى أن البصل والثوم أغذية غنية جدًا بفيتامين سي، مؤكدة أن تناول بعض الأطعمة الأخرى مثل اليقطين والبيض والحمضيات مهم، مضيفة أنه يجب بشكل عام تناول الكثير من الأطعمة الغنية بفيتامين سي ودي والحديد، لأن التغذية الجيدة تلعب دوراَ أساسيًا، لاسيما في مقاومة العدوي الفيروسية التي تضعف الجسم كثيرًا، حسب رأي خبيرة التغذية الألمانية.