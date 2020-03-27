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نجل شقيق العندليب: عبد الحليم حافظ تبرع بجزء من إيراداته لإنشاء جامعة الزقازيق.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد محمد شبانة نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أن الفنان أحمد زكي بذل قصارى جهده خلال فيلم "حليم" وال ذي قام بتجسيد شخصية عبد الحليم حافظ.

وأضاف شبانة خلال وجود ضيفا ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e أن الفنان أحمد زكي قد أدي الفيلم وكانت صحته متأخرة خلال هذا الوقت مشيرا إلى أنه اذا كان يتمتع بصحة جيدة كان سيختلف الوضع ويؤديه بشكل كبير.

وتابع  نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أن الفيلم قد لامس جزء من انسانية عبد الحليم حافظ وشخصيته وصفاته وتصرفاته مؤكدا أن الفنان أحمد زكي قد حقق أخر أمل وأمنية له بتجسيد شخصية عبد الحليم حافظ.

وأشار محمد شبانة أن عبد الحليم الفنان ذو الحس الكبير وصادق في عمله ويتمتع بذوق كبير فى اختيار الأغاني واللحن الخاص بها مؤكدا أن عبد الحليم حافظ كان بمثابة قلب لكل أقاربه وأصدقائه وكل المحيطين به.

وقال نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أن عبد الحليم حافظ قام بأنشاء وحدة صحية في قريته لمحاربة البلهارسيا لأنه أصيب بهذا المرض عندما كان صغيرا وتبرع بجزء كبير لإنشاء جامعة الزقازيق التي تعد ثاني جامعة في مصر.
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