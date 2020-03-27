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أصل الحكاية

سلمان أعلنها.. كيف ساهم كورونا فى إيقاف مراحل النمو العالمي؟

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:00 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
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أماني إبراهيم
للمرة الأولى، عقدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، قمة مجموعة العشرين برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لمناقشة سبل مكافحة فيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد-19) عن بعد بسبب المخاوف من تفشي العدوى.


«انعقاد قمة العشرين يأتي تلبية لمسؤوليتنا كقادة أكبر اقتصادات العالم، لمواجهة جائحة كورونا التي تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة»، هذا ما أكد عليه الملك سلمان في كلمته الافتتاحية في القمة المنعقدة عن بعد.



قدم الملك سلمان خالص العزاء والمواساة للدول التي تضررت من تفشي الفيروس التاجي بها وتزايد أعداد المصابين والضحايا بشكل ألحق الضرر باقتصاد بعض الدول، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين منهم.


لم يقتصر تأثير فيروس كورونا التاجي على الصحة فقط، حيث توسعت أضراره وشملت الاقتصاد، التجارة، الأسواق المالية وسلاسل الإمداد العالمي، والتي أثرت سلبا على مكاسب حرصت بعض الدول على تحقيقها على مدار سنوات ماضية، بحسب ما قاله الملك السلمان.


قال العاهل السعودي: "مساندة الآخرين في هذه الأزمة واجب يتحتم علينا"، مشيرا إلى أن هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية، ويُعول العالم علينا للتكاتف والعمل معا لمواجهتها، متابعة أنه على الصعيد الصحي، بادرت المملكة بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد.


وأعلن الملك سلمان أنه سعيا من مجموعة العشرين لدعم هذه الجهود، فيجب على الجميع تحمل المسؤولية والتعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير المتعلقة بالتوصل إلى لقاح لـ فيروس كورونا.
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