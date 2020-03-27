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المساعدات دليفري.. مصر الخير: نستهدف 100 ألف أسرة ونزوع شنط طبية

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:01 ص
مصر الخير
مصر الخير
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هاني حسين
 قال أحمد علي رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بمؤسسة مصر الخير، إننا نستهدف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررا بسبب فيروس كورونا والعمالة غير المنتظمة.

وأضاف أحمد علي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  توزيع كراتين غذائية ونستهدف 100 ألف أسرة ونوزع شنط طبية ومنظفات ومطهرات لهم، بالإضافة إلى توفير الدعم النقدي للأسرة بمتوسط 300 جنيه للأسرة".

وتابع أحمد علي: "يتم التنسيق مع الشركات والجمعيات الأهلية  من أجل توصيل المساعدات لمستحقيها  في المنازل لمنع التجمعات، و المساعدات دليفري للحد من التجمعات وانتشار فيروس كورونا".

وأكمل احمد علي: "يمكن للمتبرعين المساهمة مع مؤسسة مصر الخير ويحق إصدار الزكاة قبل موعدها، وتم إطلاق مبادرة المؤسسة وهي زكاتك في الأزمة".

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