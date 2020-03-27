تعليم صناعي حلوان ترفع مقرراتها الدراسية عبر موقعها الإلكتروني

وضعت كلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان خطة واضحة ومتكاملة لتدريس الجزء النظري والتطبيقي والعملى بمناهج الطلاب عبر التعليم عن بعد، وذلك بعد أن تم تعليق الدراسة لأسبوعين للطلاب بالجامعات للحماية من فيروس كورونا.







وأوضحت إدارة الكلية أنه يوجد موقع إلكتروني للكلية وأن جميع المقررات متاحة فعليًا للطلاب عليه وتشمل المحاضرات والتطبيقات والكتب الدراسية وروابط تعليمية وفيديوهات.





