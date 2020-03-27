AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم صناعي حلوان ترفع مقرراتها الدراسية عبر موقعها الإلكتروني

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:06 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
Advertisements
كريم ناصر

وضعت كلية التعليم الصناعي بجامعة حلوان خطة واضحة ومتكاملة لتدريس الجزء النظري والتطبيقي والعملى بمناهج الطلاب عبر  التعليم  عن بعد، وذلك بعد أن تم تعليق الدراسة لأسبوعين  للطلاب بالجامعات للحماية من فيروس كورونا.


وأوضحت إدارة الكلية  أنه يوجد موقع إلكتروني للكلية وأن جميع المقررات متاحة فعليًا للطلاب عليه  وتشمل المحاضرات والتطبيقات والكتب الدراسية وروابط تعليمية وفيديوهات. 


يأتي ذلك في ضوء توجيهات  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ووفقا لتوجهات القيادة السياسية للدولة، للحفاظ على صحة الطلاب وتفعيل نظام التعليم عن بُعد، بعد صدور قرار تعليق الدراسة بالجامعة لمدة أسبوعين، على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد طلاب جامعة حلوان : حملة للاهتمام بالصحة النفسية للطلاب

بعد قرار تعليق الدراسة.. جامعة الفيوم تعلن عن تنفيذ خطة التعليم عن بعد

مقررات في شكل power point وفيديوهات.. رئيس جامعة القناة توضح آلية التعليم عن بعد

#الغاء_الترم_الثانى_للجامعات يتصدر تويتر والمغردون: خايفين على صحة أولادنا

بعد قرار تعليق الدراسة.. تفعيل منظومة التعليم عن بعد بالكليات النظرية بجامعة حلوان

عميدة آداب حلوان: عقدنا ورش عمل للتدريب على تقنيات التعليم عن بعد

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يتوجه بالدعاء إلى الله بسبب معاناته من المرض

ضبط رجل يمني يبصق داخل مركز تجاري في السعودية.. واشتباه في إصابته بـ كورونا

FBI يكشف معلومات جديدة عن إرهابي استغل أزمة كورونا

الأزمات تتوالى .. الكويتية غدير السبتي تتعرض للنصب بعد إصابة ابنتها بـ كورونا

ابنة متوف عائد من إيطاليا تكشف كواليس رحلة والدها

مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

AdvertisementS

تركي آل الشيخ يتوجه بالدعاء إلى الله بسبب معاناته من المرض

مقتل 14 من آكلي لحوم البشر بعد تناولهم مهندسا صينيا مصابا بكورونا

أخبار الفن ..بكاء وانهيار ريهام سعيد .. ووفاة فنان مشهور بسبب فيروس كورونا

أمريكا تكشف موعد طرح لقاح كورونا في الأسواق

في ذكرى وفاة أحمد زكي .. سر رفض رغدة الزواج منه وحقيقة منعها لـ يسرا زيارته في أيامه الأخيرة

في عيد ميلادها .. العمر الحقيقي لكندة علوش وفارق السن مع زوجها عمرو يوسف

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل

مشهد مؤلم.. بريطاني يصور أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.. فيديو

بعد خطبة أحدث عروس بالوسط الفني..العمر الحقيقي لـ هند عبد الحليم ووالدها مدرب شهير بنادي الزمالك

دخلت في نوبة بكاء .. قرار غير متوقع من ريهام سعيد بعد منعها من الظهور الإعلامي.. شاهد

اختبار لفيروس كورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وجذابة .. 20 صورة لـ إطلالات كندة علوش فى عيد ميلادها

بعد اكتشاف فرنسا علاج كورونا .. أضرار جانبية ومخاطر سامة للدواء والخبراء يحذرون .. تفاصيل

كارثة.. السجائر الإلكترونية والتدخين خطر كبير في ظل انتشار كورونا