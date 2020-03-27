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أخبار العالم

شاهد فرحة سعودية بنجاح أول قمة عالمية افتراضية لمجموعة العشرين

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:31 ص
جانب من الفرحة
جانب من الفرحة
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محمود نوفل
تداول عدد من رواد موقع التدوينات القصيرة."  تويتر" فيديو لأعضاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أثناء التعبير عن فرحتهم بعد إنجازهم الوطني لتشغيل أول قمة عالمية افتراضية لمجموعة العشرين. 

يشار إلي ان  قادة دول مجموعة العشرين،  قد أعربوا، الخميس، في ختام القمة الاستثنائية الافتراضية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في بيان عن الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية، والتزامهم بتعزيز إطار الصلاحيات المخولة لها بتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة وباء كورونا المستجد.

وذكر البيان أن ذلك يشمل حماية العاملين في الصفوف الأمامية في المجال الصحي، وتقديم المؤن الطبية، وخصوصا الأدوات التشخيصية، والعلاجات، والأدوية واللقاحات.

كما أشار البيان إلى إدراك الحاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة قصيرة المدى لتكثيف الجهود العالمية في مواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19). وتعهد القادة بالعمل معا بشكل عاجل وبالتعاون مع الجهات المعنية، لسد فجوة التمويل في الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتعهدت مجموعة العشرين ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بناءً على الصلاحيات المخولة لها.

وأكدت مجموعة العشرين، العزم على بذل قصارى جهدها من أجل حماية الأرواح، والحفاظ على وظائف الأفراد ومداخيلهم، واستعادة الثقة، وحفظ الاستقرار المالي، وإنعاش النمو ودعم وتيرة التعافي القوي، وتقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وتقديم المساعدة لجميع الدول التي تحتاج للمساندة، وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية.
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