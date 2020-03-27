تنفيذ 131 ألف عملية تداول في البورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 61.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1447 مليون ورقة منفذة على 131 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 25.8 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1406 مليون ورقة منفذة على 114 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.





واستحوذت الأسهم على 6.86 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 93.32 % خلال الأسبوع.



