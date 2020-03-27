AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أربعة علاجات لكورونا .. بارقة أمل جديدة للبشر من مختبرات أوروبا

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:46 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
وسط تصاعد وتيرة الهلع الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، تتوالى التقارير التي تتحدث عن تجارب لعلاجات من شأنها مواجهة وباء كوفيد-19، الأمر الذي يعطي بارقة أمل باحتواء تداعيات انتشار المرض حول العالم.

وسلط تقرير لوكالة فرانس برس، نشر اليوم الخميس، الضوء على المنهجية التي تستند إليها التجارب السريرية في عدد من الدول الأوروبية، لأربعة علاجات تجريبية ضد الفيروس الذي لا يتوفر له علاج في الوقت الحاضر.

وبدأ التقرير بمنهجية التجارب، حيث قال إن التجربة "ديسكوفيري" التي بدأت الأحد، ستشمل 3200 مريض أوروبي في فرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا، كما يمكن أن تنضم إليها دول أخرى.

ويتلقى كل من المرضى المشاركين في التجربة واحدا من العلاجات الأربعة قيد الاختبار، لا يقرره الطبيب بل يتم اختياره عشوائيا بواسطة الكمبيوتر. 

اختيار عينة التجربة
وأوضحت اختصاصية الأمراض المعدية في مستشفى "لا كروا روس" الجامعي في مدينة ليون الفرنسية فلورانس أدير، التي تتولى إدارة المشروع، خلال مؤتمر صحافي "هذا يسمح باختيار عينة التجربة".

وفي فرنسا، يشارك 800 شخص في التجربة، هم حصرا مرضى في المستشفيات، سواء في قسم الأمراض المعدية أو في قسم الإنعاش.

وأوضحت البروفسورة أدير أن المشاركين هم مرضى يعانون من أعراض في الجهاز التنفسي، ولا سيما الالتهاب الرئوي، و/أو هم بحاجة إلى الأكسجين.

وتابعت أنه تم إعطاؤهم العلاج بشكل سريع "لأن مهلة مباشرة العلاج هي على ما يظهر عامل مهم في ما يتعلق بهذا المرض". 

وأوضح البروفسور برونو لينا، الاختصاصي في علم الفيروسات في المستشفى الجامعي في ليون، أنه كلما كان المصاب في مرحلة مبكرة من المرض، كان وجود الفيروس محدودا أكثر، وبالتالي "إن كنا نريد  أن يكون للمركب مفعول ضد الفيروس، فعلينا معالجة المريض به في مرحلة مبكرة جدا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د. علي ناصر يكتب: كائنات مجهرية ترعب البشرية

باحثة سعودية تزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

بشرى سارة.. 8 دول تتنافس فى اكتشاف لقاح يوقف تفشى كورونا

بعد تجارب واعدة.. الصين تصدم مرضى كورونا بشأن وجود علاج

كيف يكون 31 مارس يوما فارقا في تاريخ مرض كورونا بمصر؟.. فيديو

التليفزيون الصيني: علاجات واعدة لفيروس كورونا المستجد

ترشيحاتنا

اختبار لفيروس كورونا تظهر نتائجه بعد 15 دقيقة

وزير التربية والتعليم: امتحانات الثانوية العامة مما دُرس حتى 15 مارس فقط

ليلة دامية في الظلام والسكون التام .. تفاصيل 6 ساعات لحادث الدائرى الاقليمى بكمين الحظر في الجيزة..شاهد

شاهد.. حريق داخل نادى الزمالك.. وقوات الإطفاء تنقذ الموقف

مُصنع من حيوانات ..علاج صيني جديد لـ كورونا يثير جدلا في العالم

تسالي كورونا.. معهد ثربانتس يطلق سلسلة "أغاني للقراءة ليلا"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل

مفاجأة سارة .. القهوة تحميك من كورونا.. تفاصيل

كل منهم عانى من أعراض مختلفة.. إصابة 5 أفراد من عائلة واحدة بـ كورونا