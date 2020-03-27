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اقتصاد

خبير: ترامب ضخ أكبر حزمة مالية بقيمة تريليوني دولار لتحفيز اقتصاد أمريكا

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
قال محمد زيدان كبير محللي ثينك ماركتس الإنجليزية بالشرق الأوسط إن الأسهم الأمريكية ارتفعت رغم مخاوف انتشار كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بفضل إعلان ترامب ضخ أكبر حزمة مالية لدعم الاقتصاد الأمريكي تصل ل تريليوني دولار.

وأضاف زيدان لـ  صدى البلد، أن الأسواق الأمريكية تحفزت لإعلان ترامب عن الحزمة المالية وصعدت لليوم الثاني على التوالي بعد سلسلة من الانخفاضات الحادة والتي لم تُعوض حتى الآن.

وقال زيدان إنه قد تدعم الحزمة المالية السوق الأمريكي على المدى القريب ولكن لازال السوق حذر من مخاوف انتشار كورونا وحالة الفزع العالمي بسبب الوباء.
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