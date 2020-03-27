أخبار التوك شو.. وزير الإعلام: قد نتخذ قرارات عنيفة.. رسالة طمأنة من التموين للمواطنين.. مفيد فوزى: عشت قصة حب.. وزير التعليم :انتظروا 2 أبريل

نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، مساء أمس، الخميس، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:









قال أنور الكمونى لاعب التنس ومتعاف من السرطان، إنه بدأ لعب التنس فى سن الـ 21، لافتا إلى أن أقصى تحد كان يظن أنه سيقابله أن يصبح لاعب تنس محترفا.









قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لقطاع التجارة الداخلية، إنه هناك عقوبات تفرض على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار وتخزين السلع لرفع أسعارها، وإجمالي العقوبات يتجاوز 7 سنوات حبس وعقوبة مالية ضخمة.









قال أسامة هيكل وزير الإعلام، إنه تم التنسيق مع وزير الداخلية ووافق على السماح بتواجد وتسهيل عمل الصحفيين في توقيتات الحظر.









قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، إن ما يتم اتخاذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على صحة المصريين والحد من انتشار فيروس كورونا.









قال الكاتب الصحفى مفيد فوزى، إنه عاش قصة عاطفية من طرف واحد وهو طالب، وكان استاذه "سيد عبد الله" مدرسا للغة العربية.









قالت الدكتور صفاء رمضان استشاري أمراض الدم وزرع النخاع في معهد الأورام الأوروبي في ميلانو، إن إيطاليا مرت بـ5 أسابيع صعبة للغاية بسبب فيروس كورونا.









قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة أوضحت وصف ما هو المشروع المطلوب من الطلبة.









حل الدكتور فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق ضيفا على الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سى بي سي"، وتحدث خلال الحلقة، عن الحلم الذي كان يتمنى تحقيقه طوال عمره، والذي تحقق بالفعل وكان متمثل في تدشين مسابقة باسم مؤسسة فاروق حسني للفنون، لتشجيع الفن والابتكار لدى الشباب والشابات ممن يمتلكون الموهبة، كما استضافت الإعلامية منى الشاذلي الأوائل الذين فازوا في المسابقة.



