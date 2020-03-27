إيهاب الكومي يشيد بدور الحكومة في مكافحة أزمة فيروس كورونا.. فيديو

أشاد الاعلامي ايهاب الكومي بدور الدولة والحكومة والجيش في مكافحة فيروس كورونا، الذي تفشى بشكل مثير حول العالم.





وقال الكومي خلال برنامجه ملعب البلد المذاع على فضائية صدى البلد إن، ما يقوم به المواطنين من تنفيذ قرارات للحكومة لتفادي وتخطي الأزمة يعطي للعالم كله درس عظيم اننا كتله واحدة في الازمات.





واضاف أن ما يقدمه الجيش من دعم كبير للمواطن في هذه الفترة يمنع جشع التجار ويطمئن قلوب الجميع.



