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مرأة

هنفطر ايه انهارده .. فول بالطماطم وبيض بالبصل

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري

إذا كنتِ تحاولين تقديم فطار مفيد ولذيذ لابنائك نقدم لكي طريقة عمل الفول بالطماطم والبيض بالبصل 



 المكونات
فول مدمس
طماطم مكعبات
بصل قطع صغيرة
ثوم مفروم
فلفل رومى/حسب رغبتك
زيت
كمون
ملح


 طريقة عمل الفول بالطماطم

1-احضرى وعاء وضعى فيه الزيت ثم ضعى قطع البصل الصغيرة وانتظرى حتى تأخذ اللون ا لذهبى الفاتح.

2-ضعى الثوم المفروم والفلفل الرومى أو الحامى حسب رغبتك، وقلبى جيدًا.

3-ضعى مكعبات الطماطم وملعقة من معجون الطماطم والملح والكمون وقلبى جيدًا.

4-ضعى الفول المدمس، وامزجيه مع المكونات السابقة، واتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
5-بعد نضج الفول تمامًا وإبعاده عن النار يمكنك إضافة قطرات من عصير الليمون لتحصلين على مذاق مميز.



طريقة عمل بيض مقلي بالبصل

المقادير
5 بيض
2 بصلة كبيرة، مفرومة
1/4 كوب زيت زيتون
ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

يقلى البصل بالزيت مع رشة ملح وفلفل حتى تذبل وتستوي.
يخفق البيض مع رشة ملح ونضيفه فوق البصل حتى يستوي، يسكب ويقدم.

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