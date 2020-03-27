طعيمة: المواطن المصري لن يتحمل تكلفة التذكرة الموحدة

طالب اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، وزير النقل بالإعلان عن تفاصيل التذكرة الموحدة بعد إعلان الوزارة عن تطبيقها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن كيفية تطبيقها في مصر كما لم يتم كيفية الاشتراك في هذه التذكرة ورسوم الاشتراك "لا أحد في مصر يعلم ما هي التذكرة الموحدة".





وأوضح طعيمة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه التذكرة مطبقة في دول أوروبا، بحيث يدفع المواطن ثمن تذكرة واحدة، تتيح له التنقل في كافة المواصلات هناك، وبالأخص مترو الأنفاق واتوبيسات النقل والقطارات، مرجحا عدم جدوى تنفيذها في مصر، نظرا لعدم تنوع وسائل النقل كما لن يتحمل المواطن المصري تكلفتها.





وتابع النائب، أن وسيلة النقل الرسمية والسريعة والرخيصة في مصر هي المترو، كما أن القطارات لدينا تسير عبر المحافظات وليست داخلية كما في دول الخارج، هذا بخلاف تدهور النقل الجماعي وارتفاع تكلفة القطار المكهرب، فكيف سيتم ضم جميع هذه الوسائل في تذكرة واحدة بـ"2 أو 3 جنيه" للمواطن البسيط أو الموظف محدود الدخل.





وأردف: "الراكب المصري معروف انه صاحب الوسيلة الواحدة بمعنى أن الموظف الذي اعتاد ركوب المترو لن يركب شيء آخر وكذلك راكب الاتوبيس.. فلا يوجد لدينا من يستخدم أكثر من وسيلة خلال اليوم".