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ثقافة

صدور رواية "الشعلة الخفيّة للملكة لوانا" لـ أمبرتو إيكو

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

صدرت رواية أمبرتو إيكو "الشعلة الخفيّة للملكة لوانا"، ترجمة معاوية عبد المجيد.

ويركز إيكو في الشعلة الخفية للملكة لوانا على جانب السيرة الذاتية، ليكون الكتاب بمنزلة الركيزة العميقة والمحورية لشخصية أُمبرتو إيكو الطفل واليافع والشاب، التي سنلمس آثارها في كثير من كتب أُمبرتو إيكو الناضج؛ وأولُها: علاقته بالفاشية من زمن الطفولة، وأثر الفاشية في تربيته وذاكرته، سواء أكان ذلك في المدرسة أم في البيت أم في قراءاته الخاصة، ثم شهادته على سقوط النظام الفاشي، التي يرويها بعين طفل مترصد للتغيرات.

 

وثانيها: أثر الكنيسة والتربية المسيحية في تكوينه الوجداني والعاطفي، وكيفية الخروج عنهما دون إحداث قطيعة مدوية، بما يجعلهما ملاذًا يلجأُ إليه كلَما تعرضت الذاكرة الفردية والعامة لاهتزازات غير متوقَعة.

 

وثالثُها: تسليطُ الضوء على منابع العنف في الثقافة، والآلية التي من شأنها أن تؤسس ثقافة العنف، إذ تستعين بالأدب والدين والفنون للتحلل في كياناتها والانصهار في تكوينها، بما يجعل أُمبرتو إيكو تواقا إلى سبر أغوار شخصيته وماضيه الدفين للوصول إلى جذور العنف وبذوره ومحفزاته ودلالاته، ومن ثم دراسته على نحو مكثَف وعرضه على الملإ للإفادة من هذا الدرس.

 

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