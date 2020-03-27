أول تعليق من ترامب على تقارير إرسال قوات عسكرية للحدود مع كندا بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن التقارير التي تفيد نية البيت الأبيض بإرسال قوات عسكرية إلى الحدود مع كندا لتأمين عمليات مكافحة فيروس كورونا هناك، صحيحة.





وأضاف ترامب خلال المؤتمر اليومي الذي يعقده البيت الأبيض حول تداعيات تفشي كورونا: "لدينا قوات عسكرية على الحدود مع المكسيك وكندا، وهذا يأتي في إطار مكافحة الفيروس".





وأعلنت السلطات الكندية رفضها للخطط الأميركية لنشر قوات عسكرية عند الحدود المشتركة، محذرة من أن هذا الأمر سيكون سببا في إفساد العلاقات بين البلدين.





ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسئولين أمريكيين قولهم إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قدمت طلبا رسميا لوزارة الدفاع لوضع قوات عسكرية إضافة لتأمين الحدود الشمالية، في المناطق الواقعة بين نقاط العبور بين البلدين، مشيرة إلى أن المقترح مازال لم يتم البت فيه بصورة رسمية حتى الآن.





مساء أمس، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الإصابات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة الامريكية،تجاوز عدد الإصابات في الصين وإيطاليا، حيث وصلت الإصابات بها إلى ما يقارب الـ 82 ألف إصابة.





وتسعى الولايات المتحدة للتعامل مع تفشي الفيروس التاجي الذي أصاب بالفعل 375498 شخصًا في 195 دولة وحصد أرواح 16362 شخصًا.



