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فن

الأبطال الحقيقيون .. فايا يونان توجه رسالة للأطباء.. شاهد

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:54 ص
فايا يونان
فايا يونان
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مصطفى كرم
وجهت الفنانة اللبنانية فايا يونان الدعم للأطباء والممرضين على مجهوده العظيم في إنقاذ ارواح العديد من الأشخاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد بأقل الإمكانيات الممكنة. 

ونشرت فايا يونان صورة جديدة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وظهرت وهي ترتدي كمامه مكتوب عليها "غدا أجمل". 

وعلقت فايا يونان على الصورة قائله  "أكيد غدا أجمل! واليوم كل الحب لكل طواقم الطبابة والتمريض... الأبطال الحقيقيين يلي عم يعرّضوا حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر منشانا كلنا".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها ومن بينها: "ان شاء الله القادم أجمل " و" ملكة جمال لبنان" و "أحلي فايا" و "ربنا يحميهم ". 

يواجه العالم أزمة بسبب فيروس كورونا المستجد بعد إصابة ووفاة آلاف الأشخاص به في ظل الإمكانيات الصحيه الصئيله لمواجهة الأزمة في معظم دول العالم. 
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