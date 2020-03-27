FBI يكشف معلومات جديدة عن إرهابي استغل أزمة كورونا

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" أن الشخص الذي خطط لتنفيذ هجوم في مستشفى بمدينة كنساس بولاية ميزوري الثلاثاء كان على اتصال بجندي في الجيش الأمريكي حاول بدوره أيضا تنفيذ عمليات أخرى.





وكان تيموثي ويلسون، 36 عاما، وهو متطرق يؤمن بتفوق العرق الأبيض قد قضى في مواجهة مع قوة تابعة للمكتب، الثلاثاء، عندما كانت تحاول القبض عليه قبل تنفيذه هجوما "إرهابيا".





وكان المتهم على وشك تفجير سيارة في مركز طبي يعالج مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد.





وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المتهم كان قد شارك معلومات مع "إرهابي محلي" آخر حول كيفية تصنيع عبوات ناسفة.





وقالت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الشخص المشار إليه يدعى جاريت سميث وهو جندي في الجيش الأميركي كان يخدم بالقرب من مدينة كانساس.





وذكرت أن هذا الشخص كان قد تم اعتقاله في سبتمبر الماضي على خلفية تطرفه، وتشير الاتهامات ضده إلى أنه خطط الذهاب إلى أوكرانيا من أجل القتال في صفوف جماعة يمينية متطرفة، وأنه خطط كذلك إلى استهداف المتنافس الديمقراطي الذي انسحب لاحقا، في السباق الحالي لانتخابات الرئاسة الأميركية بيتو أوروك، وتفجير مقر شبكة أخبار أمريكية لم يتم تحديد اسمها بعد، وقام بتوزيع معلومات حول كيفية تصنيع قنبلة.



