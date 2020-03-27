شاهد احتفال بورشة بالذكرى السنوية لثلاثة من موديلاتها المتميزة.. فيديو

تعتبر شركة بورشة لصناعة السيارات من أشهر بل واضخم صانعى السيارات الرياضية الخاقة فى العالم ، ولها محبين من جميع انحاء العالم، والجميع يترقب سنويا الموديل الجديد التى ستخرج به الشركة الى عملائها ومحبيها.

ومع الرجوع بالزمن الى الوراء قليلا سنجد ان ظهور موديلات بورشه عادتا ما يكون خلال معرض جنيف للسيارات الذى كان يقام كل عام فى شهر مارس ، ولكن وللاسف تم تاجيله هذا العام لاجل غير مسمى بسبب الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا كوفيد-19.

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ولكن لم تفوت بورشه هذه المناسبة واحتفلت الشركة بذكرى تدشين ثلاث موديلات لها ، مثل سيارة 918 سبايدر الاختبارية التي ظهرت قبل عشر سنوات، وبالرجوع إلى الوراء 25 عامًا، ستجد أن 993 توربو الجديدة ظهرت لأول مرة هناك أيضًا.

تقع أعياد ميلاد هاتين السيارتين الإنتاجيتين المميزتين في مارس، لكن هناك سيارة ثالثة تحاول خطف الأضواء منهم، فقبل 60 عامًا، انكشفت سيارة السباق 718 RS 60 للعالم، يتحقق في النهاية العديد من الانتصارات في ذلك العام، لذا، فمع احتفال ثلاثة من موديلات بورشه البارزة اليوم بالذكرى الألومنيومية والفضية والماسية في نفس الشهر، فهناك الكثير من الحفلات في الشركة.





واستعرضت الشركة فيديو يوضح كيف تم تجميع الطرز الثلاثة للاحتفال بهذه المناسبة، حيث تم إنشاء جلسة تصوير خاصة مع 918 و718 RS 60 ونسخ مختلفة من 993.