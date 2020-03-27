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أخبار العالم

السعودية.. مستشفى الملك فهد بجدة يطلق مبادرة توصيل الدواء ديليفري لمكافحة كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أطلق قسم الرعاية الصيدلية بمستشفى الملك فهد العام بجدة مبادرة " دوائك يوصلك لبيتك " بهدف دعم القرارات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد "كوفيد19" .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مدير الرعاية الصيدلية بالمستشفى الدكتور فايز العتيبي أن المبادرة ستسهم في التقليل من الحاجة إلى اضطرار المريض أو المراجع للخروج من بيته إلى المستشفى للحصول على الدواء منعًا لانتشار العدوى وتزايد عدد الحالات المصابة بالمرض".

وأشار إلى الخدمة المميزة التي يقدمها قسم الرعاية الصيدلية بالمستشفى تأتي استشعارا بالمسؤولية تجاه المرضى والتخفيف عنهم وحثهم على ضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حرصًا على سلامتهم وحفاظًا على صحة وسلامة المجتمع.
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