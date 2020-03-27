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أخبار البلد

المال مال الله .. مطعم يقدم وجبات مجانية للأسر المتضررة من كورونا

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:25 ص
مطعم وجبات مجانية
مطعم وجبات مجانية
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محمد الاسكندرانى
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا لأحد المطاعم بحي مصر الجديدة يوزع الطعام مجانا على الأسر المتضررة من فيروس كورونا .

لاقت الفكرة استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بالعمل التطوعى فى ظل الظروف الراهنة والتى تسبب فيها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وترك المطعم على بابه لوحة إعلانية نصت على الآتى " المال مال الله ، احنا معاك حتى تمر الازمة ، الأسرة المتضررة من أزمة فيروس الكورونا أو انفصال من العمل أو تخفيض الراتب الشهري ، نرجو من كل أسرة محترمة أن تقبل منا الغداء مجانا حتى يفك الله الكرب".
المال مال الله .. مطعم يقدم وجبات مجانية للأسر المتضررة من كورونا
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