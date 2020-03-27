المال مال الله .. مطعم يقدم وجبات مجانية للأسر المتضررة من كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا لأحد المطاعم بحي مصر الجديدة يوزع الطعام مجانا على الأسر المتضررة من فيروس كورونا .





لاقت الفكرة استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بالعمل التطوعى فى ظل الظروف الراهنة والتى تسبب فيها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .





وترك المطعم على بابه لوحة إعلانية نصت على الآتى " المال مال الله ، احنا معاك حتى تمر الازمة ، الأسرة المتضررة من أزمة فيروس الكورونا أو انفصال من العمل أو تخفيض الراتب الشهري ، نرجو من كل أسرة محترمة أن تقبل منا الغداء مجانا حتى يفك الله الكرب".