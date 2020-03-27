تسريب يكشف مواصفات OnePlus 8 و 8 Pro التفصيلية

نشر المسرب الشهير إيشان أغاروال Ishan Agarwal، ورقة مواصفات تفصيلية لهواتف شركة ون بلس الصينية، القادم OnePlus 8 و 8 Pro، إذ من المتوقع الإعلان عنهم خلال الشهر القادم بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.





وفقا للتسريبات، يتشابه الهاتفان من حيث بعض المواصفات، حيث سيعمل الجهازان بمعالج Snapdragon 865، ويدعمان شكات اتصا الجيل الخامس 5G، إلى جانب نظام التشغيل أندرويد 10 Android 10.





وإلى جانب ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 بسعة 8/12 جيجابايت وذاكرة تخزين من نوع UFS 3.1 بسعة 256/128 جيجابايت للإصدار Pro، ومن نوع LLDDR4X بسعة 8/12 جيجابايت وذاكرة تخزين من نوع UFS 3.0 بسعة 256/128 جيجابايت للإصدار العادي.





وحسبما ورد في التسريبات، يتمتع هاتف OnePlus 8 Pro ببطارية سعة 4510 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع Warp Charge بقدرة 30 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي القياسي بسرعة 30 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بسرعة 3 واط.









وبالنسبة لهاتف OnePlus 8، سيأتي ببطارية سعة 4300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع Warp Charge بقدرة 30 واط.





ويختلف الهاتفان من حيث حجم الشاشة، ستأتي النسخة العادية بشاشة أصغر بقياس 6.55 بوصة، وبدقة +FHD،) مع معدل تحديث 90 هيرتز، مع ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل، وبالنسبة OnePlus 8 Pro يحتوي على شاشة بقياس 6.78 بوصة، وبدقة +QHD، مع معدل تحديث 120 هيرتز، وثقب للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.





وزودت الشركة الصينية، هاتف OnePlus 8، بكاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر أساسي بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 16 ميجابيكسل، ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجابيكسل.





ويمتلك OnePlus 8 Pro، كاميرا خلفية رباعية العدسة بمستشعر أساسي بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 48 ميجابيكسل، ومستشعر ثالث بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر رابع بدقة 5 ميجابيكسل.