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برلمان

خوفا عليهم.. برلماني: تحركات رسمية لإعادة المصريين العالقين في الخارج

الجمعة 27/مارس/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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أحمد أيمن

أشاد النائب خالد بشر عضو مجلس النواب، بالتحركات الرسمية المصرية على مختلف المستويات لإعادة المصريين العالقين بالخارج، في عدة دول، قائلا إن هناك جهودا هائلة تبذل بالتنسيق بين مختلف الوزارات في هذا الشأن.


ونوه بشر في بيان له، بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، خلال الساعات الاخيرة والتي استعرضت فيها موقف وأعداد المصريين العالقين في عدة دول، مؤكدة أن هناك أعدادا كثيرة منهم سواء في زيارات عمل، أو سياحة، وهناك جهود تبذل لعودتهم حاليًا، والتنسيق مع وزير الطيران المدنى بهذا الشأن.


وشدد على أن مصر حريصة على إعادة العالقين من أبنائها في الخارج بعد غلق المطارات والدول وإغلاق الحدود وقد تحركت بنجاح كبير من قبل لإعادة العالقين في مدينة ووهان الصينية، لافتا إلى أن تحركات مصر في أزمة كورونا هائلة ومتميزة وعلى كافة المستويات.

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