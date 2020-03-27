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فن

مع زوجته.. كريم فهمي يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:50 ص
كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته
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مصطفى كرم

شارك الفنان كريم فهمي جمهورة بصورة جديدة له مع زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر كريم فهمي بالصورة مع زوجته خلال تواجدهما خارج المنزل وحازت على إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.


ويشارك كريم فهمي، في بطولة فيلم دويد مع بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.


يُذكر أن آخر أعمال كريم فهمي ، الدرامية، مسلسل "أمر واقع" من بطولته إلى جانب، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، ملك قورة، محمد سليمان، محسن منصور، نهي عابدين، لطفي لبيل، صبري عبد المنعم، أحمد وفيق، من تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة.

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