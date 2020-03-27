استغل الأجازة وافحص سيارتك للاطمئنان عليها

لا تنتظر حتى تعطيك سيارتك إنذارا لكي تفحصها وبما أن عدة دول فرضت حظر التجول بسبب تفشي فيروس كورونا فلن تجد فرصة أفضل من ذلك لفحص سيارتك والاطمئنان عليها وفيما يلي نستعرض لك بعض الخطوات التي تسهل عليك فحص سيارتك بكل سهولة

1- فحص الفرامل

انزع عجلات السيارة واحدة تلو الأخرى لتصبح أقراص الفرامل مكشوفة أمامك،.وتأكد أنه لا يوجد أي تسريب للزيت في خطوط الزيت الموصلة بالفرامل ولا يوجد بقايا زيت على أقراص الفرامل أيضا.

2- فحص التكييف

يجب فحص غاز الفريون داخل التكييف بشكل دورى، وبالطبع يجب استخدام نوع مميز من الفريون، فأنواع الغاز مختلفة من علامة تارية لأخرى.

3- البطارية

بداية يتم التاكد من ان السلك السالب المتصل بين جسم السلف وبين جسم السياره ليوصل السالب للسلف والتوصيلات التابعه لهذا السلك هي سليمه ولايوجد ترسبات او مواد دهنيه او زيوت تحول دون التوصيل الكامل وفي حالة وجود مايحول دون التوصيل الازم يتم تنظيف الماده العازله من زيوت او غير ذلك بواسطة بخاخ تنظيف الكاربوراتور

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4- فلتر الهواء

عليك فتح غطاء المحرك، وإزالة غطاء الفلتر، والتحقق من عدم وجود الأتربة والغبار في الفلتر، إذ لا يجب أنْ يكون غامق اللون وأنْ يميل أكثر إلى البياض