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سيارات

شركة جيلي تواجه كورونا بطائرات بدون طيار .. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار

 كشفت شركة جيلي استخدام التكنولوجيا عن طريقة ذكية للحد من انتشار فيروس كورونا  فبعد إعادة عدد من المصانع  الصينية للعمل وضمنها جيلي قررت الشركة استخدام طائرات بدون طيار لتوصل مفاتيح السيارات الجديدة مباشرة للعملاء حتى تحمي موظفيها وكذلك عملائها من فرصة انتشار المرض بينهم.


 كما أكدت الشركة بأن العملاء دفعوا ثمن استلام سياراتهم الجديدة، فيما أشارت الشركة إلى أن هناك 110 آلاف عميل بعثوا برسائل يبدون فيها اهتمامهم بموديلات ستطرح في المدى القريب من الشركة.


وتقوم  شركة جيلي بعمل جبار لحماية موظفيها من فيروس كورونا مع خطة متكاملة تحافظ على المسافات بين الموظفين وعدم اختلاطهم أو تلامسهم مع تعقيم كامل لكل أدوات ومكاتب الشركة ويقوم وكلاء جيلي بتنظيف وتعقيم جميع سياراتها بشكل مكثف جدا قبل إرسالها للعملاء الجدد.


عاد موظفو شركة جيلي للعمل مرة أخرى بعدما تأكيدات بتقديم كل الوسائل لحمايتهم بداية من قياس درجة حرارة كل موظف وحتى تعقيم سياراتهم قبل العودة بها إلى أسرهم بعد نهاية العمل.

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