أحمد دويدار يروي كواليس توقيعه للأهلي وغضب مرتضى منصور منه





وأكد أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج " زملكاوي " أن ابتعد عن المشاركه بشكل اساسي مع الزمالك لفتره طويله مشددا انه كان يرغب في المشاركه للانضمام للمنتخب الاول خلال بطولة كأس الامم الافريقية 2017 حيث اخبره عيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب وقتها ان علسه ان يشارك اساسي لمباراتين جتى يتثني له ضمه للمنتخب.





وأضاف أن محمد حلمي المدير الفني للزمالك وقتها اخبره انه رقم 5 في الجفاع بالفريق مشددا ان اثنين من الزمالك اصيبوا كما تعمد على جبر الحصول على الانذار ليغيب عن المباريات ليشارك هو و ينضم للمنتخب الاول













وتابع أحمد دويدار أن حسام البدري المدير الفني للاهلي وقتها هاتفه من اجل اقناعه بالانضمام للاهلي كما انه حصل على مقدم تعاقد مع الاهلي فورا مشددا انه شعر عقب توقيعه بالندم الشديد و اخبر احمد مرتضى واسماعيل يوسف مسؤولي الزمالك برفضه الانضمام للاهلي





وأكمل أن مرتضى منصور رئيس الزمالك غضب كثيرا من توقيعه للاهلي خاصه عقب انتشار الاخبار في الاعلام الرياضي مشددا انه يعتذر لـ مسؤولي الزمالك وجماهيره على ما فعله.





وأكمل أن الزمالك هو بيته الاول ولا يعشق شىء في حياته مثله.

كشف أحمد دويدار نجم فريق الانتاج الحربي والزمالك السابق عن كواليس توقيعه لـ الأهلي خلال فترة مشاركته مع الفريق الابيض .