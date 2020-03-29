نورهان البطريق تكتب: وجه الشبه بين أصحاب الهمم وحظر التجول

طيب بما إنكو جربتو القعدة وزهقتوا منها وفضلت تنزلو بوستات لشباب اللي قاعدين ف البيت والبنات اللي هتنزل التيك توك، خلينا نقول إن كل اللي انتوا فيه دا #استثناء ،آه والله زي ما بقولكوا كدا استثناء ، و إن شاء الله المدة هتخلص وهترجعوا لحياتكم الطبيعية .





خلينا نكلم شوية بقا عن الناس اللي بقا دا روتينهم اليومي ،خلينا نقول أن انتوا جربتوا احساسهم ف الأسبوعين دول (ربنا يديم عليكم نعمة الصحة جميعا )





احساسكوا ايه؟ !

طلعتوا البلكونة كم مرة النهاردة ؟!

خالفتوا الحظر كام مرة من الزهق والخنقة؟ !

رميتوا التليفون وففلتوا التلفزيون كام مرة؟ !





أول ما تجاوب على الأسئلة دي وبعد التجربة اللي انت اللي مرت بيها اعرف انك بقا عليك مسؤولية ....ازاي





يعني حضرتك لما كنت بطالب وزير التعليم أنه يوقف الدراسة عشان ابنك اللي لسه في الحضانة ، طالب برده بحق الطفل اللي اترفض من كام حضانة عشان مينفعش يندمج مع ابن حضرتك، ولأنه الحضانة لاتتمتع بمهارات تعليمية تناسب حالته أو خلينا نقول أن الحضانة لما كانت بتتأسس متعملش حسابه فيها اصلا





افتكر حضرتك وانت بتقدم لابنك اللي عمره 8 سنين ف النادي أن في ولد في نفس عمره غير مؤهل أنه يشترك ف النادي بسبب الصعوبات اللي بوجهها في النزول والطلوع،دا غير مفيش مكان لسير للمكفوفين،مفيش وسائل لترفيه صم وبكم متلازمة داون وغيرهم.





افتكر زميلك وانت بتمتحن ف لجانتك ،أنه قاعد تحت ف شىء اسمه مهزلة اللجان الخاصة مستني حد يحن عليه وينزله ورقة الأسئلة لأنه ببساطة لجنته مش متقننه وملهاش وجود على الورق ،زي ماهو ملوش وجود في المجتمع اللي حضرتك عايش فيه





افتكر وانت قاعد دلوقتي وبتعد كم مرة فوت رحلة وخروجة وعينك هتطلع ع القهوة المقفولة أنه صاحبك بس لو فكر ينزلها معاك يوم هيقابل صعوبات ياما لأنه ببساطة مفيش وسيلة مواصلات تناسبه ولا الطريق مؤهل له أساسا وفي كل مرة يلعن اليوم اللي فكر ينزل فيه.





افتكر وانت بتقدم على وظيفة اللي كنتوا بتحلموا بيها .هو كمان أقدم بس اتختم على أحلامه قبل سيرته الذاتية بالرفض لمجرد أن المسئول رماه بنظرة وحكم من برا أنه مينفعش.





افتكر أنه كل الفعاليات والاحتفالات اللي انت بتشوفها ف التلفزيون عبث و وهم و ان واقعهم مليان مهازل أقرب للمأسي رغم أنه قانون "سكسونيا " بيقول أنه لهم الأولوية ف التوظيف والتعيين والغير قادر على العمل يصرف له معاش.





من يومين مذيعة ف 8 الصبح بتقول أنه من ضمن القطاعات اللي خدت إجازة ذوي الاحتياجات الخاصة على اعتبار انهم جزء لا يتجزأ من المجتمع دي بقى مش عايزة فيرس دي عايزة الخفاش نفسه يعمل معاها الجلاشة عشان الإعلام اكتر فئة عارف ان ذوي الاحتياجات الخاصة واخدين إجازة من الحياة .





#انتوا في حظر تجوال من فيرس ف الصين، هما في حظر تجوال بأمر من بلدهم جوا بلدهم





حظركم لوقت #معلوم ،حظرهم #مجهول لا يعرف موعد رفعه رفعه إلا الله





حصاركم مؤقت ،حصارهم دائم، فرضوا حظر التجوال خوفا على أعمارهم وحتى لا يطولهم الوباء ،رغم أنهم على يقين انهم اقصوا من المجتمع ملايين الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة ،مبيعملوش حاجة غير تغيير المسميات " أصحاب الهمم، وأصحاب القدرات الخاصة " رغم أنهم عارفين انهم في حاجة لتغيير الفعلي وليس لتغيير مسميات ،ورغم انهم ع علم أن المسميات التانية لسه موجودة بين الناس وما هي إلا عبارات منمقة تستخدم ف التوك شو





لعل الحجر الصحي الذي انت عليه الآن يكون سبب ف احساسك بغيرك و تطالب بالدمج لصديقك أيا كان القطاع أو المؤسسة التي تنتمي إليها .





انتوا بتوجهوا فيرس مش شايفين ومسبب رعب لدول بأكملها





هما بقا كل يوم بيحربوا فيرسات فكرية ماشية على الأرض بتناطح في أحلامهم وبتقتل في معنوياتهم عشان يخلوهم في جزيرة لوحدهم





وأخيرا #ارتقوا وانظروا إليه على أنه ابتلاء يرتفع به صاحبه درجات ، فهو يتقبله بنفس راضية ، نظراتكم وتعاملتكم معاه هي التي تسبب له السخط والغضب.





#انظروا إليه كما تحبوا أن ينظر إليكم.





#ادعموهم

#ادمجوهم



