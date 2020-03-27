ارتفاع فى وفيات مصابى فيروس كورونا بشركة فيات.. تعرف على العدد

أغلقت العديد من المصانع وشركات السيارات أبوابها أمام العملاء والعاملين بها هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، بسبب التخوف من انتشار المرض وحرصا على سلامتهم.

ولكن فيروس كورونا المستجد تسبب في إحداث خسائر فادحة في صناعة السيارات الأمريكية بل وفى أنحاء العالم أجمع بعد انخفاض نسب البيع لأدنى مستوياتها ، ولم يقف عند هذا الحد بل وخسائر أيضا فى أرواح العاملين فى هذا المجال .





اقرأ أيضا :

7 طرق هامة توفر استهلاك الوقود

تعرف على أسباب تلف وش السلندر في السيارة





حيث توفى عامل منذ عدة أيام فى مقر لشركة فيات كرايسلر في أوبورن هيلز في ولاية ميشيغان الأمريكية اثر اصابته بفيروس كورونا، وها نحن نقف امام حالتين وفاة جدد لعاملين لدى شركة فيات كرايسلر بعد إصابتهم بالفيروس ، من مصنع التجميع من قبل .

وقد أكد متحدث باسم UAW ، إن أحد المتوفين كان يعمل في مصنع رام بيك اب التابع لشركة فيات كرايسلر في ستيرلنج هايتس بولاية ميشيغان الأمريكية، بينما يعمل الآخر في مصنع كوكومو في ولاية إنديانا .

قال روري جامبل، رئيس UAW، في بيان رسمي: "أريد أن أتقدم بالتعاطف الصادق مني ومن المجلس التنفيذي إلى أسرة العاملين من أعضائنا، أحدهما في مصنع فيات كرايسلر في كوكومو بإنديانا، والآخر في مصنع فيات كرايسلر في ستيرلنج هايتش بميشيغان، الذين فقدوا حياتهم بسبب هذا الفيروس، إنها مأساة رهيبة لجميع أفراد عائلتنا، هذه مأساة رهيبة لجميع أفراد UAW لدينا".

ومن جانبه، قال متحدث باسم شركة فيات كرايسلر لأوتونيوز، أن الشركة لا يمكنها مشاركة المعلومات عن العمال لأسباب تتعلق بالخصوصية، وقد أغلقت شركة فيات كرايسلر جميع مصانع التجميع التابعة لها في أمريكا الشمالية في الأسبوع الماضي وحتى 30 مارس، ووفقًا لـ UAW، تعتزم فيات كرايسلر الامتثال لأمر حاكم ميشيغان، جريتشن ويتمر، وعدم إعادة فتح مصانعها في 30 مارس.