بعد شهر ونصف .. هذا ما حققته أغنية أمال ماهر ماتسبنيش .. فيديو

حقق كليب أغنية ماتسبنيش للفنانة امال ماهر 6 ملايين و313 ألف مشاهدة بعد مرور شهر ونصف على طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.





الأغنية كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة "فيولين"، والفيديو كليب تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.

وتقول كلمات الأغنية: ماتسبنيش .. لحظة أعيش غير وأنا جنبك جوه في قلبك .. ماتسبنيش ماتقوليش .. وماتحكيش بس احضني وقرب مني .. ماتسبنيش خليني أعيش .. في زمان غير الزمان وديني لدنيا تانية أعيش معاك .. خدني بهواك أبعد مكان مش عايزه أشوف بعيوني الا أنت بس علشان دايمًا بحس .. في وجودك بالأمان".



