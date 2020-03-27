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رياضة

رئيس نادي بني سويف يقدم مقترحاته بشأن دوري القسم الثاني

الجمعة 27/مارس/2020 - 06:09 ص
فريق بني سويف
فريق بني سويف
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ياسمين تيسير
أكد علي سليم رئيس نادي بني سويف أن النادي يساند قرارات مجلس الوزراء بشأن توقف النشاط الرياضي للحد من تفشي فيروس كورونا مشددا ان ما يحدث أزمة كبرى ويجب على الجميع دعم القرارات.

وأضاف  سليم في تصريحات لقناة " صدى البلد " أن الاتحاد من الممكن ان يتعامل مع الموسم الحالي كموسم استثنائي و مده لـ شهر ديسمير المقبل في حال تم استكمال البطولة .

وتابع  أنه في حال إلغاء البطولة يجب أن يتم تصعيد فرق المركز الاول والثاني للدوري الممتاز مشددا ان الصعود هو حلم كل فرد في المحافظة. 

وأكمل على سليم أن النادي سيعقد جلسة مع مسئولي الاتحاد للحديث عن كافه المقترحات المقدمه ودراستها والحفاظ على مصلحة النادي والفريق.


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