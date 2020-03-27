الفقراء محصنون ضد كورونا.. تصريحات مثيرة للجدل من حاكم ولاية مكسيكية

أثارت تصريحات حاكم ولاية في وسط المكسيك جدلًا واسعًا بعدما قال بأن الفقراء "محصنون" ضد فيروس كورونا المستجد، حتى مع تعليق الحكومة الفيدرالية لجميع الأنشطة الحكومية غير الضرورية في محاولة لمنع انتشار الفيروس.





جاء تعليق حاكم ولاية بويبلا «ميجيل باربوسا» كرد على النتائج التي تشير إلى أن الأثرياء شكلوا نسبة كبيرة من المكسيكيين المصابين حتى الآن، بما في ذلك بعض رجال الأعمال البارزين.





ويقول المسئولون إن ثلاثة أرباع الحالات المؤكدة في المكسيك البالغ عددها 475 تتعلق بالسفر الدولي، والفقراء لا يقومون برحلات كثيرة خارج البلاد، أصيب عدد كبير من الأشخاص بفيروس كورونا في رحلات تزلج إلى إيطاليا والولايات المتحدة، وشهدت البلاد 6 حالات وفاة حتى الآن.





كانت أغلبية الإصابات من الأغنياء بالفعل، يقول باربوسا: "إذا كنت غنيا.. فأنت في خطر"، وأضاف: "أما إذا كنت فقيرًا، فلا ، نحن الفقراء محصنون".





كما يبدو أن باربوسا يلعب على صورة نمطية قديمة يحملها بعض المكسيكيين بأن معايير الصرف الصحي السيئة ربما تكون قد عززت مناعتهم عن طريق تعريضهم للبكتيريا أو الحشرات الأخرى.





لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن الفقراء محصنون بأي شكل من الأشكال ضد فيروس COVID-19 حول العالم وفقًا لصحيفة إيه بي سي.





في معظم الحالات يسبب فيروس كورونا أعراضًا خفيفة أو معتدلة مثل الحمى والسعال الذي يزول خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وبالنسبة للبعض وخاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية موجودة، يمكن أن يكون المرض أكثر حدة ،ما في ذلك الالتهاب الرئوي والوفاة.