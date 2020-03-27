AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اقتراح بتصعيد 6 فرق من القسم الثاني وخوض بطولة الدوري الممتاز على مجوعتين.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 05:57 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد عثمان دسوقي رئيس نادي الداخليه أن الجميع يساند قرارات توقف النشاط الرياضي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال دسوقي في تصريحات لقناة " صدى البلد " أن النادي سيعقد جلسه مع مسؤولي اتحاد الكرة عقب انتهاء الازمة للوصول لحل يرضي جميع الاطارف.

وأضاف أن الأندية صرفت مبالغ طائله للتعاقد مع للاعبين بالاضافة لرواتب الحكام مشددا ان المقترح الاقرب هو صعود 6 فرق من القسم الثاني للدوري الممتاز وخوض بطولة الدوري عبر مجموعتين.

وأكمل أن الـ 5 فرق المفترض هبوطهما يجب أن يحافظوا على مركزهم في القسم الثاني .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاريمبو والمستحقات يثيران أزمة بين حكام الدوري واتحاد الكرة

دعم عاجل من اتحاد الكرة لـ كاريمبو بعد إصابته فى العين

الاستعانة بـ طبيب نفسي.. سمير عثمان يوجه رسالة لـ لجنة الحكام

عمرو الجنايني يطالب الشركة الراعية بإرسال زي الحكام قبل تطبيق الـ var

شاهد.. رئيس لجنة الحكام يحاضر لاعبي بيراميدز عن تقنية الفار

تعليق سمير عثمان على فكرة إلغاء الدوري بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

كورونا يعيش على الأحذية لمدة 5 أيام.. حيلة جديدة من الفيروس الذكي لاقتحام المنازل

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تعرضك للإصابة بفيروس كورونا

كل ما تريد معرفته عن طريقة تقييم طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام

بكاء واكتئاب .. هوس كورونا يصيب المشاهير في العزل المنزلي ..فيديو

دخلت في نوبة بكاء .. قرار غير متوقع من ريهام سعيد بعد منعها من الظهور الإعلامي.. شاهد

مراسلة الجارديان البريطانية تغادر مصر بعد سحب اعتمادها بسبب كورونا

AdvertisementS

تركي آل الشيخ يتوجه بالدعاء إلى الله بسبب معاناته من المرض

أمير لو ساب الزمالك مش هيشتغل.. رد ناري من رضا عبدالعال على مرتضى منصور

رضا عبدالعال يفجر مفاجأة عن دور سيد عبدالحفيظ في الأهلي

النية مبيتة لـ رحيله.. شوبير يفجر مفاجآت عن سر استقالة جمال الغندور ويهاجم اتحاد الكرة

أخبار الرياضة: الكاف يزف بشرى لـ الأهلى والزمالك بشأن أبطال أفريقيا.. حقيقة تعرض أحمد حسن لـ حادث سير

اخبار النادي الأهلي اليوم.. تجديد تعاقد الشناوي وسعد سمير.. وإتمام صفقة جديدة

رسالة شكر وتقدير من محمد صلاح وكلوب لـ الأطباء حول العالم لمحاربة كورونا

أحمد دويدار يروي كواليس توقيعه للأهلي وغضب مرتضى منصور منه

مرتضى منصور يكشف حقيقة المفاوضات مع أحمد فتحي .. ويؤكد: لا أعرف بن عيادة

أخبار الزمالك اليوم.. حريق هائل داخل نادي الزمالك.. مرتضى منصور يكثف اتصالاته لحسم صفقة نجم الجزائر

مرتضى منصور يكشف حقيقة قرب التعاقد مع حسين بن عيادة

تعرف على موقف الأهلي النهائي من رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفقراء محصنون ضد كورونا.. تصريحات مثيرة للجدل من حاكم ولاية مكسيكية

توقف عن تناولها فورا.. أطعمة تعرضك للإصابة بفيروس كورونا

بعد أزمات متكررة مع الفنان السوري .. زوجة قصي خولي في أحدث ظهور: مصدومة