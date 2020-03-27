اقتراح بتصعيد 6 فرق من القسم الثاني وخوض بطولة الدوري الممتاز على مجوعتين.. فيديو

أكد عثمان دسوقي رئيس نادي الداخليه أن الجميع يساند قرارات توقف النشاط الرياضي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقال دسوقي في تصريحات لقناة " صدى البلد " أن النادي سيعقد جلسه مع مسؤولي اتحاد الكرة عقب انتهاء الازمة للوصول لحل يرضي جميع الاطارف.





وأضاف أن الأندية صرفت مبالغ طائله للتعاقد مع للاعبين بالاضافة لرواتب الحكام مشددا ان المقترح الاقرب هو صعود 6 فرق من القسم الثاني للدوري الممتاز وخوض بطولة الدوري عبر مجموعتين.





وأكمل أن الـ 5 فرق المفترض هبوطهما يجب أن يحافظوا على مركزهم في القسم الثاني .



