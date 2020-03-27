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رياضة

رئيس نادي البنك الأهلي يطالب بضرورة صعود فريقي المركز الأول والثاني للدوري الممتاز

الجمعة 27/مارس/2020 - 10:16 ص
ياسمين تيسير
أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن الفريق خاض 80% من مباريات القسم الثاني ولا يتبقي له سوى 5 مباريات فقط لذلك سيكون من غير الانصاف ان يتم الغاء الدوري ولا يصعد الفريق للدوري الممتاز.

وأضاف في تصريحات لقناة " صدى البلد "  أن مسؤولي النادي سيعقدوا جلسة مع اتحاد الكرة لدراسة كافة المقترحات المقدمة مشددا انه لابد من اتخاذ قرارات استثنائية.

كما علق علاء نوح المدير الفني الأسبق لنادي أبو قير للأسمدة أن دوري القسم الثاني سيتم إلغاؤه بكل تأكيد لذلك لابد من صعود فريقي المركز الأول والثاني للدوري الممتاز.







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