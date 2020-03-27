عدلي القيعي يكشف الفوارق بين الخطيب وحسن حمدي وصالح سليم





وأكد القيعي في تصريحات لـ قناة " الأهلي " ان صالح سليم كان شخص ديموقراطي ويتشارو مع الجميع لاتخاذ القرار الانسب مشددا انه كان يستحيل ان يعود في قرار سبق واتخذه بالاضافة لانه شخص لا يوجد عنده خطأ اخلاقي او التفوه بالكذب .





وأضاف أن حسن حمدي يمتلك عقليه اداريه رائعه لا يوجد لها مثيل مشددا انه كان شخص ديكتاتور ويتمسك برايه كثيرا.





وتابع أن الخطيب وصالح سليم وحسن حمدي جميعهم التزموا بمبادئ وأخلاق الاهلي ولن يحيدوا عنها مطلقا.

كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي عن ابرز الفروق بين صالح سليم و حسن حمدي رؤساء النادي السابقين و محمود الخطيب رئيس النادي الحالي .