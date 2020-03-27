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رياضة

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يتوجه إلى الله بالدعاء لمعاناته من المرض..تصريحات مرتضى منصور بشأن التعاقد مع أحمد فتحي

الجمعة 27/مارس/2020 - 08:01 ص
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
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ياسمين تيسير
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر، الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي


توجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية إلى الله تعالى بالدعاء في ظل ظروف مرضه الأخيرة. 
 


كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن كواليس استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق من منصبه.


فتح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم النار على حكم الدرجة الاولى سعيد حمزه مشددا انه تجاوز لوائح لجنة الحكام عندما تواصل مع الإعلام بدون تصريح مسبق.



وجه نادي ليفربول الانجليزي رسالة دعم وشكر لـ جميع العاملين في المجال الطبي في العالم نظرا لمجهوداتهم الضخمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد .


كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة ضم قائد النادي الأهلي أحمد فتحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، و موقفه من التوقيع مع الجزائري حسين بن عيادة.



أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي تخفيض أجور اللاعبين والعاملين بشكل عام داخل النادي، بعد الخسائر الإقتصادية نتيجة توقف النشاط على مستوى الدوري الإسباني وجميع الأنشطة بسبب تفشي فيروس الكورونا.

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